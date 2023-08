Koszmar na osiedlu w Bydgoszczy. Myślała, że jej syn złamał rękę, prawda okazała się gorsza

- Wszyscy się tutaj znamy, więc jest to coś nieprawdopodobnego! Rozmawiałam z sąsiadami. Niektórzy płakali, że boją się o dzieci - informuje mama Kacpra - Nie uważam, żeby przed godziną 21 już była noc. Lepiej, jak się dziecko bawi na dworze, niż siedzi w domu. Ja mam okno na to miejsce i od czasu do czasu zerkam, czy wszystko jest w porządku. Jak zawołam przez okno, że syn ma wracać, to wraca.