International Recycling Tour 2024: Każda Puszka Cenna świętuje Światowy Dzień Ochrony Środowiska na bydgoskim placu Teatralnym

"Naszą wizją jest osiągnięcie 100% globalnego recyklingu puszek po napojach! Każda puszka poddana recyklingowi może wrócić na półkę w ciągu 60 dni, a kampanie takie jak International Recycling Tour przybliżają nas o krok do tej wizji, pokazując siłę wspólnego działania w tworzeniu prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym" - mówi David Van Heuverswyn, dyrektor Every Can Counts Global.