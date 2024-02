Awaria w elektrociepłowni. Utrudnienia mogą potrwać kilka dni.

"Z powodu poważnej awarii w Elektrociepłowni PGE EC-2 w Bydgoszczy z przyczyn niezależnych od Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy mogą wystąpić zaniżenia parametrów c.o i c.w.u. na terenie całego Miasta. Z uzyskanych z KPEC w Bydgoszczy informacji, sytuacja ta może utrzymywać się przez okres ok. 8 dni, czyli do 14.02.2024 – tyle czasu Elektrociepłownia EC-2 PGE deklaruje na usunięcie awarii w źródle." - poinformowała spółdzielnia.