Kto zastąpi Kaczyńskiego? Polacy wskazali na faworyta

Prezes PiS w ostatnich wywiadach ujawniał, że jeszcze kilkanaście miesięcy temu zamierzał odejść z polityki. - Mam ogromne plany czytelnicze na ten czas: czy Bóg pozwoli, to nie wiem, ale naprawdę myślę o tym z przyjemnością. Chciałem podać się do dymisji i nie kandydować już rok temu. Był to świetny moment. Ale przyszedł COVID - mówił Jarosław Kaczyński w rozmowie z portalem Interia.