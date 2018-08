Kto winnym tragedii w Genui? Oskarżenia padają na partię rządzącą

Wicepremier Włoch Matteo Salvini zasugerował, że zawalenie się mostu Morandi w Genui było efektem ścisłej dyscypliny finansowej wymaganej przez Brukselę. W rzeczywistości jednak poprawie infrastruktury - w tym samego mostu - od lat sprzeciwiał się jego rządowy koalicjant, Ruch Pięciu Gwiazd.

- Nawet jeśli są europejskie zobowiązania, które przeszkadzają nam w wydawaniu pieniędzy na bezpieczeństwo szkół, do których chodzą nasze dzieci albo autostrad, którymi podróżują nasi pracownicy, to my i tak przedkładamy ponad wszystko i ponad wszystkich bezpieczeństwo Włochów - powiedział polityk. - Zaczynam myśleć...kiedy mówią, że przez te zobowiązania nie możemy wydać pieniędzy, które mamy, to mam wątpliwości, czy te zobowiązania mają sens - dodał.