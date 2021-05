Kto nowym prezesem PKO? W PiS już zaczęła się wojna

Według wcześniejszych doniesień, to właśnie Jan Emeryk Rościszewski, dotychczasowy wiceprezes PKO BP jest faworytem do objęcia stanowiska po Jagielle. Rościszewski z premierem Morawieckim znają się od ponad 20 lat. Za wiceprezesem banku ma przemawiać fakt, iż przed laty należał do Porozumienia Centrum.