Księżyc Plonów – wrzesień 2019. Sprawdź, co to za zjawisko astronomiczne i kiedy dokładnie wypada pełnia

Księżyc Plonów zwany również Księżycem Żniw będziemy mogli podziwiać jeszcze we wrześniu. Zobacz, co to za zjawisko astronomiczne i kiedy dokładnie będzie pełnia.

Księżyc Plonów – wrzesień 2019. Sprawdź, co to za zjawisko astronomiczne i kiedy dokładnie wypada pełnia (flickr.com)

Księżyc Plonów – wrzesień 2019

Pełnia Księżyca we wrześniu nosi nazwę Księżyca Plonów lub Żniw. To wyjątkowe zjawisko jest ściśle związane z równonocą jesienną oraz zbliżającym się wielkimi krokami okresem zbiorów i tworzenia przetworów na zimę. Nazwa tak odnosi się także do wyglądu Księżyca, który o tej porze będzie wydawał się większy niż zwykle. Od innych pełni wyróżni go także charakterystyczny, żółtawo pomarańczowy odcień. Fakt, że nasz naturalny satelita pojawi się na niebie tak wcześnie, dawniej pomagał rolnikom, którzy wieczorem mogli skończyć swoje zbiory.

Księżyc Plonów – kiedy będziemy mogli podziwiać to zjawisko?