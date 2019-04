Księża spalili książki. Rzecznik diecezji ich skrytykował

- Nie podoba mi się taka forma działalności kapłana - stwierdził ks. Wojciech Parafianowicz, rzecznik diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To reakcja na spalenie książek, które mają stanowić zagrożenia duchowe, m.in. "Harry'ego Pottera". Przewodniczył jej popularny ksiądz.

W ognisku, które rozpaliła Fundacja "SMS z Nieba", oprócz dzieł J. K. Rowling, spłonęły m.in. afrykańska maska, obrazy, figurka słonia, a nawet parasolka z "Hello Kitty". "Jesteśmy posłuszni Słowu: "Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi. Pwt 7, 25" - tłumaczyła organizacja w mediach społecznościowych.

Sytuacja wzbudziła kontrowersje. Została skrytykowana również wewnątrz Kościoła. "Kościół mnie nauczył, że jedyne ognisko na placu przed kościołem to to, od którego zapala się paschał - symbol Zmartwychwstałego, który jest większy od wszelkiego zła" - napisał na Facebooku jezuita Grzegorz Kramer.

Rzecznik twierdzi, że palenie książek jest "kontrowersyjne"

Rzecznik diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dodał, że "kapłan miał z pewnością dobre intencje, to ludzie sami przynieśli różne rzeczy do spalenia, sami wybrali to, co jest według nich szkodliwe i na to ksiądz nie miał już wpływu". Podkreślił też, że Fundacja "SMS z Nieba" słynie z cennych inicjatyw takich jak mobilny konfesjonał czy rekolekcje na Stadionie Narodowym.