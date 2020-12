Ksiądz z błyskawicą na czole. Duchowny poparł Strajk Kobiet? Mamy komentarz

Ksiądz Radek Rakowski na Instastories opublikował swoje zdjęcie z namalowaną błyskawicą na czole. Przypomnijmy, że ten znak jest utożsamiany ze Strajkiem Kobiet. Zdjęcie duszpasterza zostało opublikowane przez jednego z internautów na Twitterze z informacją, że "poznański duszpasterz akademicki ks. Radek Rakowski miewał już ciekawe wypowiedzi publiczne dot. in vitro czy LGBT. Teraz postanowił zabłysnąć błyskawicą. Wszystko ok".

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z księdzem Rakowskim. - Wczoraj (czwartek przyp. red.) graliśmy w planszówki ze studentami i zrobili mi, jak Harry'emu Potterowi, znaczek, bo graliśmy w zgadywanki. To nie ma nic wspólnego ze Strajkami Kobiet - powiedział Wirtualnej Polsce poznański duszpasterz.

Strajk Kobiet. Poznański duszpasterz o prawie do swojego poglądu

Zapytaliśmy ojca Radka Rakowskiego także o to, czy popiera Strajk Kobiet. - Ksiądz nie jest od segregacji ludzi i nie jest od oceniania poglądu. Jeśli ktoś przychodzi mnie zapytać, jak powinien postąpić chrześcijanin, podkreślam chrześcijanin, to mogę mu wskazać pewne kierunki, ale żyjemy w państwie demokratycznym, w który każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy - wyjaśnił duszpasterz.

Strajk Kobiet po orzeczeniu TK

W środę w Warszawie odbył się "Spacer dla Przyszłości". Strajk Kobiet zjednoczył się w proteście z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym, Greenpeace Polska, a także z Extinction Rebellion. Protest miał miejsce przed Kancelarią Premiera. W trakcie marszu doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Poseł KO Michał Szczerba poinformował, że policjant złamał rękę jednej z protestujących osób. Sprawę skomentował rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Przekazał on, że "protestująca łamała prawo" i dodał, że "rzadko wskutek użycia siły przez policję dochodzi do uszczerbku na zdrowiu. Zawsze sprawdzamy takie sytuacje".