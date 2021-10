Ksiądz Woźnicki sabotuje śledztwo Kościoła? "Plunąłbym mu w twarz"

Duchowny wprost obraził też księdza, który miał go przesłuchiwać. - Jakby tu był, tobym mu plunął w twarz. Za to, że śmiał to napisać i mi wysłać - podkreślił ks. Woźnicki. W ten sposób duchowny odniósł się do pouczenia, które było zawarte w liście wzywającym go na przesłuchanie. Napisano w nim, że w przypadku usunięcia go ze stanu duchownego może ubiegać się u papieża Franciszka o dyspensę od celibatu.