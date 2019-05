Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: zlikwidować luksusowe rezydencje biskupów

Prymas Polski zapowiedział utworzenie funduszu solidarnościowego dla ofiar pedofilii księży. Te słowa oburzyły ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. "Najpierw likwidacja luksusowych rezydencji abp. Juliusza Paetza, który molestował kleryków, i b. prymasa Józefa Kowalczyka, który to tuszował" – uważa duchowny.

"Fundusz? Najpierw likwidacja luksusowych rezydencji abp. Juliusza Paetza, który molestował kleryków, i b. prymasa Józefa Kowalczyka, który to tuszował. Niech obaj zamieszkają w domu emerytów, a zaoszczędzone kwoty dać na cele charytatywne" – pisze na Facebooku duchowny.

I dodaje: "To samo dotyczy ks. kard. St. Dziwisza, b. metropolity krakowskiego, który wraz z włoskim 'kamerdynerem', wyświęconym w dziwny sposób na diakona, zajmuje całą kamienicę w centrum Krakowa. To są ogromne koszty utrzymania, a jego poprzednik, ks. kard. Fr. Macharski na emeryturze mieszkał skromnie w klasztorze".

Dyskusję na temat pedofilii w Kościele wywołał film Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu". Do Rady Miejskiej Wrocławia wpłynęła petycja ws. odebrania kard. Henrykowi Gulbinowiczowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Miał on ukrywać czyny pedofilskie w Kościele. Takie same zarzuty dotyczą m.in. bp seniora Andrzeja Suskiego.