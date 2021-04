Krzysztof Śmiszek i Michał Woś gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Zgodnie z decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, Sławomir Nowak wyszedł w poniedziałek z aresztu. Odrzucono wniosek prokuratora o przedłużenie aresztu byłemu ministrowi transportu. W mocnych słowach decyzję sądu skomentował Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny zapowiedział, że skorzysta ze swojego uprawnienia i ujawni materiał dowodowy ws. Nowaka.

W 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej wyemitowano film przedstawiający wyniki kilkuletnich prac podkomisji Antoniego Macierewicza. Autorzy filmu przekonują, że 10 kwietnia 2010 r. na pokładzie Tu-154M doszło do eksplozji. Co na to nasi goście?