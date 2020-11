Krzysztof Rutkowski o Cezarym Tomczyku. Polityk miał zostać zatrzymany przez niemiecką policję

– (…) poseł Koalicji Obywatelskiej i to znaczący poseł zostaje zatrzymany przez policję niemiecką, rzucony na ziemię, skuty w kajdany. Tylko i wyłącznie immunitet go uratował przed tym, że go nie zamknęli, ponieważ pojazd był zarejestrowany jako poszukiwany – powiedział Rutkowski na antenie Kanału Sportowego.