Krzysztof Leski nie żyje. Wstrząsające szczegóły ujawnienia zbrodni

Trwa śledztwo ws. zabójstwa Krzysztofa Leskiego. Policja ujawniła, w jaki sposób odkryto zwłoki 60-latka. 34-letni mężczyzna podszedł do policji na rynku w Krakowie i sam przyznał się do popełnienia zbrodni.

34-latek został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa. Natychmiast przewieziono go do Warszawy. We wtorek mężczyzna został doprowadzony do prowadzącej śledztwo prokuratury.