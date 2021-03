Krzysztof Krawczyk walczy z koronawirusem. Przyjaciele nie mają z nim kontaktu

We wtorek Andrzej Kosmala - menedżer i przyjaciel Krzysztofa Krawczyka - potwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych, że muzyk jest zakażony koronawirusem. Przebieg COVID-19 u Krzysztofa Krawczyka jest na tyle poważny, że ten musiał trafić do szpitala.

Krzysztof Krawczyk podłączony pod respirator. Przyjaciele martwią się o muzyka

Lichtman w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że próbował skontaktować się z Krawczykiem, ale nie udało mu się to. - Dzwoniłem do niego, ale nie odbiera. Bardzo to przeżywam. To nie jest w jego stylu. Martwię się, ale wierzę, że wszystko będzie dobrze. My, wokaliści, mamy silne płuca, więc lepiej to znosimy – mówił Lichtman "Super Expressowi".