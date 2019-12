Krzysztof Kononowicz pobity i obrabowany. Trzy osoby zatrzymane

Były kandydat na prezydenta Białegostoku, a obecnie osobowość internetowa Krzysztof Kononowicz został pobity na własnej posesji. W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby. Podejrzani usłyszeli zarzuty.

Kononowicz został pobity 9 grudnia wieczorem. Twórca internetowy został zaatakowany przez trzech mężczyzn we własnym domu przy ul. Szkolnej w Białymstoku. Napastnicy uderzyli byłego kandydata na prezydenta pięścią w twarz, a następnie wprowadzili go do domu, grożąc mu przy tym śmiercią. Z domu Kononowicza wynieśli 4 tys. złotych, telefon komórkowy i zegarek.