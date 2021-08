Krzysztof Gawkowski gościem programu "Tłit"

W poniedziałek mija termin na zastosowanie się do rozstrzygnięcia TSUE. Polska do poniedziałku musi podporządkować się rozstrzygnięciom TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. W przeciwnym razie Komisja Europejska zapowiada wystąpienie o nałożenie kar finansowych na nasz kraj. - Poprosiliśmy Polskę o potwierdzenie, że w pełni zastosuje się do decyzji z 14 lipca w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Polska powinna nas poinformować na temat przewidzianych środków w tej sprawie do 16 sierpnia (…). W przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary na Polskę - powiedziała wiceszefowa KE Viera Jourova.