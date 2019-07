Krzysztof Brejza zdradza termin. Wtedy poznamy skład Koalicji Obywatelskiej

Wybory parlamentarne 2019. Krzysztof Brejza zdradził termin, kiedy ogłoszony zostanie skład KO. Polityk Platformy wciąż ma nadzieję na porozumienie z PSL i przekonuje, że pozytywny program jest ważniejszy niż personalia.

- Środa to ostateczny termin wyznaczony przez Grzegorza Schetynę. To wtedy dowiemy się, kto będzie w Koalicji - powiedział Krzysztof Brejza. Polityk Platformy Obywatelskiej gościł na antenie TVN24.

Wybory parlamentarne 2019. PiS ma już "jedynki", a KO?

Poseł PO zapewniał, że nie listy , a pozytywny program jest ważniejszy dla wyborców. - Platforma dołoży 500 zł do najniższej pensji. Będzie to kosztowało 30 mld, jak wyliczył zespół prof. Andrzeja Rzońcy. Pieniądze znajdą się dzięki lepszemu zarządzaniu spółkami skarbu państwa - przekonywał.

Na uwagę, że przed czterema laty PO krytykowała PiS za rozdawnictwo, a teraz sama proponuje program niewiele tańszy (10 mld różnicy - przyp. red.) od "500 plus", Brejza odparł: - Nie możemy zagłodzić Polaków. Niższy wiek emerytalny to niższa emerytura. Nie możemy do tego dopuścić, w sytuacji gdy chleb kosztuje nawet 5 zł, a warzywa stają się towarem luksusowym.