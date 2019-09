Krzyszkowo. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Są poszkodowani

W akcji w Wielkopolsce udział brało 8 zastępów straży pożarnej. Jedna osoba weszła do pokoju w momencie eksplozji butli z gazem. Trafiła do szpitala. Wybuch był na tyle silny, że z okien wyleciały szyby.

Prawdopodobnie doszło do jej rozszczelnienia i eksplodował gaz, który ulatniał się w pokoju. Poszkodowana została jedna osoba, która akurat weszła do pomieszczenia w momencie, gdy doszło do wybuchu. Ranna trafiła do szpitala.