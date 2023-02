Krzyki w Senacie. "Proszę o interwencję Straży Marszałkowskiej"

Do nerwowej sytuacji doszło w trakcie wtorkowego posiedzenia Senatu. Chodzi o zabranie głosu, wbrew prowadzonej liście, przez Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wicemarszałek Senatu w pewnym momencie poprosił go o opuszczenie mównicy, by ostatecznie zwrócić się o interwencję do Straży Marszałkowskiej.