Krzyki podczas wystąpienia Kaczyńskiego. "To jest prezent dla Putina"

- Te okrzyki "kłamca" to jest kolejny prezent dla Putina. Tusk przysyła prezent dla Putina, bo jest od niego uzależniony. Bo Putin wie na jego temat wiele różnych rzeczy, choćby odnoszących się do "resetu". I w ten sposób broni się przy pomocy tych ludzi, no, powiedzmy, nie najwyższej klasy. Bardzo łagodnie to określam - mówił.