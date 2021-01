Kryzys rządowy w Holandii. Rada ministrów podaje się do dymisji

Centroprawicowy rząd Marka Ruttego opierał się na koalicji czterech ugrupowań i choć sam premier, który jest liderem liberalno-konserwatywnej partii VVD, był zasadniczo przeciw dymisji, parła do niej reszta gabinetu. Chciała bowiem uprzedzić nadciągające głosowanie nad wotum nieufności w parlamencie. Mark Rutte wraz ze swymi ministrami będzie tymczasowo pełnić obowiązki do planowanych już wcześniej wyborów w marcu.

Rząd wrogiem swoich obywateli

- To był masowy proces, w którym nie było miejsca na żadne niuanse. To była taka interpretacja prawa, która łamała prawo - ogłosił Chris van Dam, przewodniczący komisji śledczej. Ta w swym raporcie nazwała praktyki holenderskich urzędów "łamaniem podstawowych zasad praworządności" i wykazała, że część urzędników - uznano to za formę profilowania etnicznego - szczególnie skrupulatnie brała na widelec rodziny, gdzie co najmniej jeden członek ma nie tylko holenderskie obywatelstwo.