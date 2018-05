Krystyna Pawłowicz zamieszana w sprawę pseudohodowli. Mamy komentarz prokuratury

Pogotowie dla zwierząt alarmuje, że w pseudohodowli w gminie Halinów pod Warszawą znęcano się nad zwierzętami. W obronie hodowli stanęła posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. W rozmowie z WP prokuratura zaprzecza jednak, że miało to wpływ na postępowanie sądowe.

Jak dowiedziała się WP, Pawłowicz zwróciła się do prokuratury jedynie o zweryfikowanie sytuacji. 4 października 2017 r. do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim wpłynęło pismo posłanki PiS. Przesłała je na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zasygnalizowała w nim to, co przekazały jej właścicielki hodowli - informacje o nieprawidłowościach głównie przy czynnościach związanych z odbieraniem zwierząt. Prokurator Krystyna Gołąbek z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach jednocześnie zaznaczyła, że interwencja posłanki nie spowodowała przejęcia sprawy przez Prokuraturę Okręgową.