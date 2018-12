Krystyna Pawłowicz składa wniosek do Komisji Etyki Poselskiej. Chodzi o Wojciecha Kałużę

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz złożyła wniosek o ukaranie dwojga posłów Nowoczesnej: Moniki Rosy i Adama Szłapki. Chodzi o ich wypowiedzi dotyczące wicemarszałka sejmiku śląskiego Wojciecha Kałuży.

Wojciech Kałuża był kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Zgłosili go politycy Nowoczesnej. W ubiegłym tygodniu onet.pl ujawnił, że poczatkowo był kandydatem drugiego wyboru, a zmiana na pozycji lidera listy nastąpiła kilkadziesiąt minut przed jej zatwierdzeniem. Na tę zmianę miała nalegać posłanka Monika Rosa.

Po zmianie barw partyjnych przez Kałużę, która umożliwiła PiS przejęcie władzy w śląskim sejmiku, to właśnie ta posłanka, była w gronie osób, które najmocniej go krytykowały. Podczas protestu w Żorach, wykrzykiwała: "Kałuża, ty ciulu!". Nazwała go też zdrajcą i zapowiedziała, że "wszystkich tych ciuli" w przyszłości rozliczy.