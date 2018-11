Krystyna Pawłowicz krytykuje wpisy Owsiaka. "Pełna agresja i nienawiść"

Jerzy Owsiak przegrał proces z Krystyną Pawłowicz i dał upust swojej złości w mediach społecznościowych. Zdaniem posłanki uruchomił w ten sposób "kolejną falę nienawiści" wobec niej.

"To jest język 'miłości', a w istocie pełna agresja i nienawiść ze strony J. Owsiaka i jego fanów. Poczytajcie poniżej" - napisała na Facebooku Krystyna Pawłowicz. Posłanka PiS załączyła treść wpisów Jerzego Owsiaka z czwartku. Szef Wielkiej Orkiestry Świąteczej Pomocy został skazany za naruszenie jej dóbr osobistych i wyjaśnił, dlaczego nie zgadza się z wyrokiem.

"Zapadł wyrok w sprawie przeciw mnie wniesionej do sądu przez Krystynę Pawłowicz. Wnosiła i uważała ona, że ja stworzyłem i stoję za akcją „Ruch Wy….a Krystyny Pawłowicz W Kosmos”. Ni cholery nie miałem z tym nic wspólnego, jakkolwiek uwielbiam tego rodzaju abstrakcyjne poczucie humoru (znaleźlibyście skafander dla Krystyny?)", "Pierdoły odpuszczamy" - czytamy we wpisie Owsiaka .

- On się nie zgadza z tym wyrokiem! Czyli uważa, że można znieważać publicznie starszą kobietę - mówiła w rozmowie z Radiem Wnet Pawłowicz. Posłanka na Twitterze udostępniła wpis, w którym bloger występujący pod pseudonimem Matka Kurka, Piotr Wielgucki udostępnił "jeden z najwyżej ocenianych wpisów, na moderowanej stronie hejtera Jerzego O.". Wynika z niego, że Pawłowicz jest m.in. "intelektualnym kloszardem".

"Po przegranym procesie J.Owsiak uruchomił na swym FB kolejną falę nienawiści wobec mnie. Do prywatnych spraw i do atakowania mnie i sędziego wykorzystuje WOŚP i jego struktury oraz szczuje na mnie młodzieżowych fanów. Na to dzieci zbierają pieniądze..." - skomentowała sytuację posłanka PiS.