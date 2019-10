Krystyna Pawłowicz i procesy w sądzie. Trzy razy ten sam sędzia

Trzy razy sędzia Krzysztof Świderski orzekał w sprawach, gdzie stroną była Krystyna Pawłowicz. Wcześniej posłanka jako członek Krajowej Rady Sądownictwa poparła na posiedzeniu Rady jego awans do Sądu Okręgowego.



Jak przypomina TVN24, sędzia Krzysztof Świderski jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, delegowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie. W 2018 roku wydał dwa wyroki w procesach, gdzie stroną była posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz. Zostały one wytoczone przeciwko szefowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurkowi Owsiakowi. Dwukrotnie sąd przyznawał rację Pawłowicz.

To jednak nie wszystko. W kwietniu 2017 roku Sławomir Nitras złożył pozew cywilny ws. obraźliwych - według niego - wpisów, zamieszczonymi na portalu społecznościowym Twitter. Krystyna Pawłowicz zabiegała o przeniesienie procesu ze Szczecina do Warszawy, gdzie znów został wylosowany sędzia Świderski. Poseł Nitras jest "zdumiony" całą sytuacją.

- Okazuje się, że ta sierotka, która losuje sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości, zawsze jak jest pani Pawłowicz, to zawsze trafia na tego samego sędziego. Jakby to był taki osobisty sędzia pani Pawłowicz - stwierdził polityk KO w rozmowie z TVN24.

- Idąc do sądu, chciałbym mieć poczucie, że sąd jest niezawisły, a jeżeli w dwóch sprawach przeciwko Owsiakowi wylosowywany jest ten sam sędzia, dwa razy skazuje Owsiaka, a później ja się dowiaduję, że ten sam sędzia ma mnie sądzić (...) to jestem pełen niepokoju, czy to jest jeszcze niezawisły sąd - dodał Sławomir Nitras.