Krwawe żniwa. Nowe badania nt. niemieckich zbrodni w okupowanej Polsce

Tylko w ciągu stu dni od sierpnia do października 1942 r. Niemcy zamordowali w okupowanej Polsce 1,47 mln Żydów. To swoisty rekord okrucieństwa - wynika z najnowszych badań.

Obozom, w których Niemcy mordowali Żydów w ramach "akcji Reinhardt" poświęcano w ostatnich latach niewiele uwagi - pisze Levy Stone. Jak tłumaczy, związane jest to przede wszystkim z tym, że w przeciwieństwie do obozu Auschwitz niemal nikt nie przeżył tamtych obozów. Ze względu na ściśle tajny charakter "akcji Reinhardt" nie istnieją prawie żadne dokładne dokumenty związane z mordowaniem ofiar. Dlatego w swoich badaniach Stone oparł się głównie na danych dotyczących transportów kolejowych z gett w okupowanych miastach do Bełżca, Sobiboru i Treblinki.