KRRiT krytykuje paski w "Wiadomościach" TVP

Taka opinia to odpowiedź na skargę Agnieszki Pomaskiej z PO. Wysłała ją do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 27 kwietnia. 27 lipca dostała odpowiedź – informuje "Gazeta Wyborcza".

Wtedy PiS chciał za wszelką cenę przeprowadzić 10 maja wybory korespondencyjne. W Senacie padały argumenty, dlaczego to jest niemożliwe i po prostu niebezpieczne. PiS oskarżał Senat o bojkot demokracji. I choć ustawy nie było, rząd PiS wydawał ciężkie miliony m.in. na druk wyborczych zestawów. Do wyborów 10 maja nie doszło, ale państwo wyrzuciło ok. 100 mln zł na ich organizację – podaje dziennik.