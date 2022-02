Krótszy okres izolacji i kwarantanny? Eksperci nie mają złudzeń

Dodaje jednocześnie, że rozumie trudność związaną z "zejściem z bardzo długiej kwarantanny i izolacji do jej braku". - Dlatego w pierwszym kroku skróciłbym kwarantannę i izolację do pięciu dni. Tak rekomenduje amerykańska CDC (Centers for Disease Control and Prevention - red.) i to się sprawdza. Jeżeli po 30 dniach nie nastąpiłoby pogorszenie sytuacji w szpitalach, to w ogóle zniósłbym system kwarantann - ocenia prof. Kuna.