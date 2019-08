"Królowie życia Ziobry". Raport

"Gazeta Wyborcza" poznała raport stowarzyszenia Lex Super Omnia "Królowie życia w prokuraturze dobrej zmiany". Wynika z niego, że śledczy lojalni wobec Ziobry mogą liczyć na gratyfikacje - czytamy.

Przykładem ma być prokurator Jarosław Duś . W Prokuraturze Krajowej w Warszawie pobierał co miesiąc ryczałt mieszkaniowy (ok. 3 tys. zł).

Według opisanego przez gazetę raportu, dodatkwo raz do roku mógł liczyć na nagrodę od 4 do 7 tys. w latach 2016-17, 7-12 tys. zł w 2018 r. Pracował także jako doradca w resorcie obrony i asystent w Akademii Sztuki Wojennej.

Zbigniew Ziobro powołuje także prokuratorów do komisji egzaminujących prawników. A to dochód od 2,5 tys. do 6,5 tys. zł.