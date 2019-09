Król pizzy został Lechem Wałęsą. "Pan prezydent się ucieszył"

- Dzień dobry, pan Lech Kaźmierczyk? – pytam. – Od kilku dni już Lech Wałęsa – śmieje się mój rozmówca. Po ślubie z córką byłego prezydenta gdański król pizzy przyjął jej nazwisko. A to nie koniec. Wkrótce na świecie może się pojawić trzeci Lech Wałęsa, bo para spodziewa się dziecka.

- Zastanawialiśmy się z żoną, co zrobić z nazwiskiem. Czy ona przyjmie moje, czy też będzie miała dwa, jak będzie się nazywało nasze dziecko. W końcu pojawił się pomysł, żebym to ja przyjął nazwisko żony. Magda zapytała o zdanie pana prezydenta. Ucieszył się i tak zostałem Lechem Wałęsą – mówi zięć byłego prezydenta.

To nie koniec. Polska może mieć za kilka miesięcy kolejnego Lecha Wałęsę. – Spodziewamy się z żoną dziecka i rozważamy nadanie mu imienia teścia, ale i mojego – mówi mąż Magdy Wałęsy. Para właśnie wyjechała w podróż poślubną. Po powrocie świeżo upieczony Lech Wałęsa będzie musiał wrócić do codziennych obowiązków.

Czy nowe, tak popularne nazwisko będzie trampoliną do wielkiej polityki? – Jeszcze nie zdecydowałem, co będę robił. Gastronomia to ciężki biznes, ale nie jestem pewny, czy chcę wchodzić w politykę dalej niż do rady miasta. Zobaczymy. W każdym razie hejtu z powodu nazwiska się nie boję. Jestem dumny, że mogę je nosić – zapewnia.