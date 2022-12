Król Karol na parkiecie. Szalone pląsy monarchy

Król Karol w centrum społeczności żydowskiej

Impreza zorganizowana dla ofiar holocaustu została zorganizowana podczas przygotowań do żydowskiego święta Chanuki. Król Karol wykorzystał ten czas, by lepiej poznać działalność wyjątkowego miejsca na mapie Londynu - domu kultury JW3. Jest to centrum poświęcone sztuce, kulturze oraz nauce. Swoimi działaniami zrzesza społeczność brytyjsko-żydowską.