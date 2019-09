Krokodyl w Jeziorze Kunickim pod Legnicą? Szukają go wędkarze

Czy na Dolnym Śląsku grasuje niebezpieczny gad? Takie pytanie zadają sobie legniccy wędkarze, którzy otrzymali sygnał o kontakcie z tym zwierzęciem w Jeziorze Kunickim. Zaalarmował ich instruktor surfingu, który miał zderzyć się z krokodylem na wodzie. Twierdzi, że widział go wyraźnie.

- Wpadłem do wody i stanąłem oko w oko z wielkim gadem. Rozejrzałem się, szukając, co to może być i zobaczyłem coś, co siedzi w wodzie. I po prostu na mnie patrzy - relacjonuje świadek zdarzenia.