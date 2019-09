Kreta. Około 150 polskich turystów utknęło na lotnisku w Chani. "Nie wiemy, co się dzieje"

Grecja. Polscy turyści utknęli na Krecie. Czekają ponad 5 godzin na lot do Gdańska. Powód? Podwójna awaria maszyny oraz przekroczenie czasu pracy przez jednego z pilotów. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy za pośrednictwem dziejesie.wp.pl.

- Jest bardzo nerwowo. Podróżujemy z małymi dziećmi, które już nie dają rady. Nie jesteśmy w ogóle informowani, co się dzieje. Latałam już różnymi liniami, ale to jest po prostu tragedia - opowiada pani Luiza w rozmowie z WP.

Pani Luiza nie kryje rozczarowania. - Dzieci mają jutro rozpoczęcie roku szkolnego ludzie muszą wrócić do pracy, a my stoimy, czekamy i jesteśmy zawieszeni. Czujemy się trochę jak Tom Hanks w filmie "Terminal" - stwierdza czytelniczka WP.

- Samolot, który miał lecieć do Gdańska wykonywał podwójną rotację: najpierw leciał z Katowic do Chani a potem miał wykonać rejs do Gdańska. Problem pojawił się już rano w Katowicach. Doszło do awarii maszyny, samolot ruszył z Katowic 5 godzin później. Po przylocie do Chani maszyna miała zabrać podróżnych do Gdańska, ale okazało się, że awaria, która pojawiła się w Katowicach ponownie się uaktywniła - powiedział Henicza.