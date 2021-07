WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

małopolska + 2 turystykazalew Modest Wilanowski Dzisiaj, 05-07-2021 10:00 Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Wielka Małopolska – od zalewu po pustynię Czy to szybki, weekendowy wypad, czy dłuższy wypoczynek – by spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi, albo naładować akumulatory w samotności, nie musimy szukać zagranicznych atrakcji i planować wojaży po całym świecie. Warto zerknąć na miejsca, które od domu dzieli raptem kilka godzin jazdy samochodem, które są dobrze skomunikowane dzięki kolei, które są w zasięgu ręki. Patrząc na wszystko, co turystycznie Polska ma do zaoferowania, okazuje się, że oferuje dużo. Zazwyczaj więcej niż moglibyśmy się spodziewać, a często także więcej niż dostawaliśmy na wycieczkach all inclusive za granicą. Share Źródło: materiały partnera Jednym z najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych regionów naszego kraju jest Małopolska – gdzie w zasięgu krótkiej podróży jesteśmy w stanie odwiedzić pustynię, spędzić czas nad wodą, zwiedzić muzea, zamki i klasztory czy napić się zdrojowej wody w jednym z najlepszych uzdrowisk. Wsparcie ze środków UE Małopolska to nie tylko Kraków, Zakopane, szlaki górskie i jazda na nartach. Region ten ma do zaoferowania wiele atrakcji – zarówno tych kameralnych, edukacyjnych, jak i sportowych, rozrywkowych. Niezwykłość i piękno wielu miejsc, tych znanych szeroko jak kopalnia soli w Wieliczce, jak i tych czekających na odkrycie przez rzesze turystów (jak np. Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej), wspierane są przez środki pochodzące z Funduszy Europejskich. - Dla samorządu województwa turystyka od zawsze miała wyjątkowe znaczenie. Dlatego znaczną część funduszy unijnych zainwestowaliśmy w projekty zwiększające potencjał turystyczny regionu. Remonty obiektów kulturalnych i turystycznych, budowa tras rowerowych czy tworzenie nowych miejsc do odpoczynku i wspólnego spędzania wolnego czasu – to wszystko nie byłoby możliwe do zrealizowania w tak krótkim czasie, bez znacznego wsparcia Funduszy Europejskich – mówi Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego. Małopolskie perełki Znakomitych miejsc na wypoczynek w Małopolsce jest tak dużo, że nie sposób wymienić wszystkich w jednym tekście. Wybraliśmy kilka ciekawych miejsc – odpowiednich zarówno na krótki wypad, jak i dłuższą wycieczkę, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. Klasztor oo. Bernardynów – Kalwaria Zebrzydowska Jedno z popularniejszych miejsc na naszej mapie, rokrocznie odwiedzane przez ponad milion turystów z całego świata, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 42 kapliczki i kościoły otaczające bazylikę i klasztor tworzą Polską Kalwarię, mimo potężnych inwestycji zabezpieczenia i odrestaurowania szeregu budynków w dalszym ciągu zachowującą oryginalny charakter. Kraina Śpiącego Wulkanu – góra Wdżar materiały partnera Źródło: materiały partnera W sąsiedztwie aż 3 Parków Narodowych znajduje się Góra Wdżar i dwa malownicze, skalne wąwozy w miejscu dawnego kamieniołomu. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, powstała w jednym wąwozów, daje możliwość poznania okolicznych flory i fauny, ciekawostek historycznych oraz miejscowych legend. Sama Wdżar jest doskonałym punktem widokowym na okoliczne pasma górskie i Jezioro Czorsztyńskie. Ścieżka rowerowa dookoła Jeziora Czorsztyńskiego materiały partnera Źródło: materiały partnera Przeznaczona zarówno dla rowerzystów amatorów i rodzin z dziećmi, jak również długodystansowych cyklistów, trasa wiodąca dookoła Jeziora Czorsztyńskiego jest świetnie oznakowana, wyposażona w infrastrukturę (Miejsca Obsługi Rowerzystów), a nade wszystko oferuje niezapomniane doświadczenia – las, góry, wodę i dwa królujące nad całą okolicą zamki: Czorsztyn oraz Dunajec. Pustynia Błędowska materiały partnera Źródło: materiały partnera W dolinie Białej Pszemszy znajduje się unikalna w skali przyrodniczej Pustynia Błędowska – największa pustynia w Europie. Jeszcze zaledwie 100 lat temu powszechnym zjawiskiem były tutaj fatamorgany czy burze piaskowe – obecnie trwa walka o zachowanie jej naturalnego kształtu, narażonego przez zmiany klimatu i wchodzącą na pustynię roślinność. Chronione gatunki fauny i flory, murawy piaskowe i różne formy morfologiczne to unikat w skali Europy. Muzeum Okręgowe w Tarnowie Historia miasta i okolic przedstawiona w przystępnej formie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Muzeum mieści się w zabytkowych budynkach Tarnowa, kompleksowo odrestaurowanych i przystosowanych do zwiedzania przez osoby z niepełnosprawnościami. Zalew Chechło materiały partnera Źródło: materiały partnera Nowoczesne, bezpłatne kąpielisko położone na skraju Puszczy Dulowskiej to świetny wybór na spędzenie czas na świeżym powietrzu. Na terenie znajduje się plaża i pomosty, a także nowe boiska sportowe, platforma widokowa i galena. Ruiny zamku w Rytrze Odnowiony, odpowiednio zaaranżowany cały kompleks zamkowy został wpisany do rejestru zabytków województwa i stanowi świetne miejsce zarówno odpoczynku, jak i nauki. Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach Rezerwat Skamieniałe Miasto to miejsce, w którym każda skała ma swoją nazwę, historię i z każdą z nich wiąże się jakaś legenda – zwiedzanie oznakowanymi, pieszymi szlakami dostarczy niezapomnianych wrażeń i ubogaci każdego. Dziesiątki miejsc czekają na odkrycie Środki pochodzące z Funduszy Europejskich pomagają zachować unikalne w skali kontynentu i całego świata miejsca, do jakich zaprasza Małopolska. Wsparcie wykorzystywane jest również do tworzenia niezbędnej infrastruktury. - Mamy świadomość tego, jak ważnym argumentem przy wyborze miejsca wypoczynku jest poczucie bezpieczeństwa. Dlatego chcemy, by turyści odwiedzający nasz region, poza odpoczynkiem, atrakcjami kulturalnymi czy sportowymi, czuli się u nas bezpiecznie i komfortowo – mówi Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. "Atrakcje Małopolski cechuje spora różnorodność, a czas wolny doskonale spędzą tu pasjonaci gór, fani przemierzania kilometrów na rowerze, miłośnicy historii czy po prostu wszyscy szukający dobrej zabawy na rodzinnym wyjeździe." – dodaje Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. By wzbogacić wiedzę, odpocząć, aktywnie spędzić czas, zwiedzić niespotykane nigdzie indziej obiekty nie trzeba wyjeżdżać z kraju – te wspaniałe lokalizacje dostępne są na wyciągnięcie ręki. Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020