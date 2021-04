Szarża na zakopiance. Koń z wozem wpadł między auta. Jest nagranie

Szaflary. Szarża na zakopiance. Koń wpadł na skrzyżowanie na czerwonym

Nagranie, które pojawiło się w sieci, jako pierwszy opublikował serwis podhaleregion.pl. Data wskazuje, że do zdarzenia doszło w sobotę 10 kwietnia.

Co gorsza, w tym momencie dla samochodów jadących z i do Zakopanego paliło się zielone światło. Niektóre pojazdy hamowały w ostatnim momencie. Gdyby nie błyskawiczna reakcja kierowców, na drodze mogłoby dojść do prawdziwej tragedii.