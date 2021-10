Niezwykły wschód słońca w Krakowie. Są zdjęcia

Natomiast na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami deszczu. Wiatr umiarkowany powieje z kierunku północno-wschodniego, tylko w części zachodniej i północno-zachodniej będzie słaby z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie do 18 st. C na wschodzie i 14 st. C na zachodzie.