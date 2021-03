Kraków. Bierzmowanie w lockdownie

Bierzmowanie w czasach lockdownu?

- Zgłaszaliśmy się do służb sanitarnych, policji, do kurii. Pierwszy dzień twardego lockdownu , a parafia podejmuje decyzję o bierzmowaniu. Sakrament odraczano już dwa razy ze względu na pandemię. Dzieci mogłyby poczekać jeszcze tych kilka miesięcy. Ale ksiądz się uparł, że teraz. I nic nie wskóraliśmy - zdradziła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" jedna z matek.

O godz. 10 do sakramentu przystąpiło 62 uczniów klas II. 90 minut później - młodsze o rok 43 osoby. Każdy przyszedł ze świadkiem, często również z rodzicami, rodzeństwem. Proboszcz przypominał z ambony o obowiązkowym zasłonięciu ust i nosa. Kandydaci do bierzmowania w Kościele siedzieli po jednej osobie w ławce.

"Duch Święty zstąpił na nas, a my wszyscy zdołaliśmy ustrzec się przed niebezpieczeństwem"

- Dziękuję księżom, którzy przygotowali uroczystość. Myślę, że każdy z nas czuł się bezpieczny, Duch Święty zstąpił na nas, a my wszyscy zdołaliśmy się ustrzec przed niebezpieczeństwami. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze się skończy - powiedział na koniec mszy biskup Robert Chrząszcz.

Rząd w Polsce od soboty 27 marca aż do 9 kwietnia ogłosił lockdown. Mimo zbliżającej się Wielkanocy i związanych z tym uroczystości rząd nie podjął decyzji o zamknięciu kościołów. Zaapelował jedynie o to, by w budynkach nie było więcej osób niż jedna na 20 m kw.