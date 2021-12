Jędraszewski na pasterce o KE. "Coraz bardziej uzurpuje sobie władzę kulturową"

- W swych najbardziej głośnych tendencjach dzisiejszy świat nie tylko coraz bardziej żyje, etsi Deus non daretur- "jakby Boga nie było" i jakby nie było wydarzeń Nazaretu i Betlejem, ale coraz usilniej dąży do całkowitego wymazania Go z ludzkiej pamięci i świadomości - mówił duchowny.