Grupa Echo-Archicom rozpoczyna w Krakowie budowę kompleksu mieszkaniowo-komercyjnego WITA

Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji stojaki rowerowe, stację naprawy rowerów, wózkownie, rowerownie i wieszaki rowerowe. W garażach pojawią się wózki ułatwiające transport zakupów do mieszkania. Strefa ciągu pieszego i zespołu budynków mieszkalnych odznaczać się będzie różnorodnie zaprojektowaną zielenią. Znajdą się w niej nawiązujące do historii miejsca trawniki w kształcie trójkątów, krzewy, drzewa, trawy, wielogatunkowe i jednogatunkowe nasadzenia, a także strefa odpoczynku. Znajdzie się tu również plac zabaw, a także tablice z opisem historii Centrum Aprowizacji Armii oraz wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości w Krakowie.