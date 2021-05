Czy potrzebujemy dalekich podróży żeby poznać ciekawe miejsca? Najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce udowadnia, że nie!

Podziemny labirynt solnych korytarzy, to idealne miejsce do przekazywania informacji o dziejach kopalni, do prezentowania rozwoju górnictwa, handlu, rozwoju technik przemysłowych. Ekspozycja multimedialna, barwne opowieści przewodników, otoczenie solnych wyrobisk i świadomość przebywania 250 m pod ziemią, działają niezwykle na wyobraźnię zarówno dzieci jak i dorosłych.