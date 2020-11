Ciężarówka przejechała kobiecie po nodze, konieczna była amputacja

We wtorek, 17 listopada około godziny 15:00, 28-letnia Monika wyszła ze swojej posesji, po chwili najprawdopodobniej straciła równowagę i upadła w taki sposób, że noga znajdowała się na jezdni którą jechał samochód ciężarowy. Ciężarówka przejechała jej po nodze miażdżąc ją. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowaną do szpitala. Konieczna była amputacja nogi.

28-letnia Monika, mieszkanka Niegowici pracuje w przedszkolu, we wrześniu wzięła ślub, dwa miesiące później doszło do tego wypadku. Przed nią długie miesiące walki o powrót do normalności, nauka podstawowych czynności, takich jak utrzymywanie równowagi, pierwsze kroki o kulach bez jednej nogi. Aby ją wesprzeć rodzina rozpoczęła zbiórkę pieniędzy w serwisie zrzutka.pl na rehabilitację i zakup kosztownej protezy. Link do zbiórki: pieniędzy https://zrzutka.pl/5jpyc6