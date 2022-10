Chcieli odwołać Dudę. Jest decyzja ws. ojca prezydenta

- To właśnie pan przewodniczący prof. Jan Tadeusz Duda doprowadził do bardzo szerokiej debaty na temat zmiany uchwały antysmogowej, która trwała kilkanaście godzin - czy to jest ograniczenie debaty w Sejmiku? Trwała ona kilkanaście godzin i emocje towarzyszyły wielu mówcom - wskazał szef klubu PiS.