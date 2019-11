Kraków. W lesie pod miastem koczuje bezdomny... z Korei Południowej

Niecodzienny patrol w Dobczycach pod Krakowem. Małopolscy policjanci natknęli się w lesie na 60-latka z Korei Południowej, który postanowił koczować na łonie natury. Mężczyzna przyznał, że prowadzi taki tryb życia z własnej woli.

Jak twierdzi, koczowniczy tryb życia prowadzi z własnej woli. Mężczyzna przyznał również, że póki co dobrze sobie radzi, a zimno mu nie doskwiera. Mimo to dzielnicowy ostrzegł go, że już niedługo aura będzie nieprzyjemna - szykują się mrozy i opady śniegu. Koreańczyk oświadczył, że i tak wkrótce zamierza wyjechać z Polski i udać się w cieplejsze miejsce.