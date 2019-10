Kraków. Brutalny atak maczetą w miejskim autobusie. Sprawcy chcą poddać się karze

Ośmiu młodych mężczyzn zaatakowało nastolatków w miejskim autobusie. Do napadu doszło w czerwcu tego roku. Napastnicy używali maczety i gazu pieprzowego. Teraz krakowski sąd zdecyduje, jak ukarać sprawców brutalnego napadu na pasażerów.

W piątek oskarżeni stanęli przed krakowskim sądem. Wszyscy przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Zgłosili chęć dobrowolnego poddania się karze od 10 miesięcy do roku więźnia, wpłacenia nawiązek poszkodowanemu (w wysokości od 100 do 1000 złotych) i opłaceniu kosztów postępowania.