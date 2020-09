Kraków. Atak na motorniczego. "Straszył, że go potnie"

W sobotę rano do jednego z tramwajów w Krakowie wszedł agresywny mężczyzna. Groził motorniczemu, że potnie go nożem i zniszczył drzwi do kabiny. Wtedy na pomoc ruszył inny pasażer. Mężczyzna został zatrzymany przez policję.

Kraków. Mężczyzna zaatakował motorniczego (Getty Images)