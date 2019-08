Krajowa Rada Sądownictwa odkłada opiniowanie kandydatów do Izby Dyscyplinarnej SN. Czeka na wyjaśnienia ws. "farmy trolli"

Krajowa Rada Sądownictwa nie zajmie się na najbliższym posiedzeniu zaopiniowaniem kandydatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W poniedziałek o niezajmowanie się tą sprawą zaapelowała do członków KRS prezes SN Małgorzata Gersdorf.

Informację o odłożeniu opiniowania kandydatów do Izby Dyscyplinarnej SN podał portal rmf24.pl. Rzeczywiście, w przedstawionym na stronie KRS projekcie porządku obrad Rady nie ma tego punktu.

Członkowie KRS pochylą się jednak nad kandydaturami sędziów do izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W poniedziałek pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zaapelowała do KRS, by nie zajmowała się kandydaturami sędziów do Izby Dyscyplinarnej. Przypomniała, że w tej sprawie toczy się postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.