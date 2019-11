WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Klaudia Zawistowska 1 godzinę temu "Kraina Lodu 2" wchodzi do kin. Gdzie kupisz najtańszy bilet? "Kraina Lodu 2" może być jedną z najgłośniejszych premier w końcówce 2019 roku. Dzieci już nie mogą doczekać się seansu w kinie. W której popularnej sieci kin bilety będą najtańsze? "Kraina Lodu 2" wchodzi do kin 22 listopada (Youtube.com, Fot: Disney) W piątek 22 listopada odbędzie się polska premiera najnowszej produkcji Disneya "Kraina Lodu 2". Dzieci na całym świecie nie mogą doczekać się kontynuacji przygód sióstr Ani i Elsy oraz ich przyjaciół, bałwana Olafa, renifera Svena i jego właściciela Kristoffa. Co tym razem przydarzy się kultowym bohaterom? "Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi udają się do Zaczarowanego Lasu w poszukiwaniu pomocy dla swego Królestwa." – czytam w opisie filmu w serwisie Filmweb. Z zapowiedzi wynika, że podczas seansu nie zabraknie magii i kolorowych obrazów. Niektórzy z nadzieją patrzą również na ścieżkę dźwiękową do filmu. Piosenki "Mam tę moc" i "Ulepimy dziś bałwana" z poprzedniej odsłony animacji stały się dziecięcymi przebojami. "Kraina Lodu 2" w Cinema-City. Ile kosztują bilety? Jeżeli na "Krainę Lodu 2" wybieracie się w nadchodzący weekend do sieci kin Cinema-City, to za bilet dla dziecka trzeba będzie zapłacić od 22 do 27 zł. Bilet normalny będzie kosztował od 27 do 36 zł. Mowa tu o seansie w 2D. Za bilety na projekcję w 3D lub 4DX trzeba będzie zapłacić nieco więcej. Dlaczego ceny biletów są tak zróżnicowane? Wszystko zależy od tego, w jakim mieście i kinie wybieramy się na seans. Niższe ceny obowiązują np. w kinie w Cieszynie, najwyższe m.in. w warszawskiej Arkadii. "Kraina Lodu 2" w Multikinie. Ile kosztują bilety? Za wejściówkę na najnowszą produkcję Disneya w Multikinie trzeba będzie zapłacić od 22,9 zł do 29 zł za bilet ulgowy. Bilet normalny kosztuje od 27,5 zł do 37,4 zł. Podana polityka cenowa obowiązuje w weekend, a wysokość cen biletów uzależniona jest od tego, w jakim mieście wybieramy się na seans. Niższe ceny obowiązują np. w Bydgoszczy. Więcej zapłacą widzowie w Warszawie. "Kraina Lodu 2" w Cinema 3D. Ile kosztują bilety? Jedną z większych sieci kin w Polsce jest Cinema 3D. W mniejszych miastach za bilet normalny na seans 2D trzeba będzie zapłacić 23,9 zł za bilet normalny i 20,9 zł za bilet ulgowy. Bilet na seans 3D będzie kosztował odpowiednio 26,9 zł i 22,9 zł. Do ceny biletu na pokaz w 3D należy doliczyć 3 zł opłaty za okulary, chyba że widz posiada własną parę, wówczas nie musi ponosić dodatkowych kosztów. "Kraina Lodu 2" w Heliosie. Ile kosztują bilety? Od piątku "Krainę Lodu 2" będzie można obejrzeć także na ekranach sieci kin Helios. W Warszawie za bilet na seans 2D w weekend trzeba będzie zapłacić 33,9 zł (bilet normalny) lub 25,9 zł (bilet ulgowy). Mniej zapłacą mieszkańcy mniejszych miast. W Radomiu bilet normalny w weekendy i święta kosztuje 26,9 zł, a ulgowy 22,9 zł. Najnowszą produkcję Disneya będzie można oglądać również w kinach studyjnych i mniejszych, lokalnych kinach. Ceny biletów w wielu przypadkach znajdziemy na stronach internetowych placówek.