Kozłów. Przejechał nad nim pociąg. Ten nawet się nie zorientował

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Kozłowie w pow. miechowskim (woj. małopolskie). Nad mężczyzną przejechał pociąg. 47-latek prawdopodobnie nawet nie był świadomy, co się stało. Trafił do szpitala.

Pociąg przejechał nad śpiącym mężczyzną (Policja)