Kozienice. Dzieci płakały stojąc na parapecie. Pijane matki na imprezie

Chwile grozy miały miejsce w Kozienicach (woj. mazowieckie). Policjanci zostali wezwani do jednego z bloków, gdzie sąsiedzi zauważyli stojące na parapecie dzieci.

"Mamusiu wróć do domu" - krzyczało jedno z dzieci. Jak się okazało, w sumie była ich trójka. Wszystkie płakały i czuły się zagubione.

Po dotarciu na miejsce policjanci próbowali uspokoić dzieci. W końcu jedna z dziewczynek zeszła z parapetu, wróciła do mieszkania i otworzyła funkcjonariuszom drzwi.

Matki miały po ok. 2 promile. Grozi im 5 lat

W tym samym czasie drugi policjant usłyszał krzyki osób znajdujących się na pobliskim parkingu. Były to głosy rozbawionych dwóch sióstr w wieku 23 i 25 lat. Szybko okazało się, że są to matki pozostawionych w domu dzieci. Kobiety były kompletnie pijane i wracały z nocnej imprezy.

Wynik badania wykazały, że miały po około 2 promile alkoholu we krwi. Na miejsce policjanci wezwali karetkę. - Decyzją lekarza dzieci zostawiono na obserwacji w szpitalu - dodaje asp. Ilona Tarczyńska z KPP Kozienice.

Kobiety natomiast zostały zatrzymane i trafiły do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu siostry usłyszą zarzuty narażenia swoich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jest to przestępstwo zagrożone karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.